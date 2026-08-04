Популярную блогершу арестовали после расправы над полицейским в отставке

В Бразилии популярную блогершу арестовали после расправы бандитов над полицейским в отставке из штата Пара. Об этом пишет Need To Know.

Нападение на 56-летнего Антонио Анилдо Алвеса произошло в муниципалитете Майн-ду-Риу в среду, 29 июля. Четверо преступников подстерегли отставного сержанта у супермаркета и открыли по нему огонь, после чего скрылись на автомобиле. Спасти Алвеса не удалось. Полиция сразу же начала масштабную операцию против местных банд. В ходе рейдов было ликвидировано пятеро преступников, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление полиции.

В итоге было арестовано шесть человек, причастных к нападению на Алвеса. Одной из них оказалась блогерша Эвелин Дантас. По версии следствия, девушка могла быть координатором нападения. Известно, что Дантас встречалась с главарем банды. Кроме того, у нее нашли фотографии с возлюбленным, на которых они позируют с оружием.

Дантас — известная блогерша в Майн-ду-Риу. У нее более 22 тысяч подписчиков в социальных сетях. Девушка часто публиковала фото и видео, на которых делала новые прически и позировала в откровенных нарядах. Мотивы нападения на Алвеса пока не установлены.

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