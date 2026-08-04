В Англии арестовали мужчину в костюме смерти с косой, пугавшего людей в больнице

В Великобритании суд оштрафовал 26-летнего Леона Гиллеспи, который в забрался на крышу больницы в костюме смерти с косой, и напугал пациентов, посетителей и медицинский персонал, пишет Mirror.

Мужчина, одетый во все черное и вооруженный длинным декоративным клинком, забрался на крышу здания и некоторое время наблюдал за людьми сверху.

На место прибыли четыре полицейских автомобиля и пожарные расчеты. В итоге мужчину удалось безопасно снять с крыши. Позже сам Гиллеспи так и не объяснил мотив своего поступка.

В суде он признал себя виновным в создании беспокойства на территории Национальной службы здравоохранения Великобритании без уважительной причины. Магистратский суд назначил ему штраф в размере £200 фунтов.

Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина совершил две кражи в магазинах: похитил корм и наполнитель для кошек, а также продукты и напитки из супермаркета. За эти эпизоды ему также назначили штрафы, обязали выплатить судебные издержки и компенсацию.