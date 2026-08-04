В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал человек

Мирный житель получил ранения плеча и ног в результате удара беспилотника ВСУ по грузовому автомобилю в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона в "Максе".

"В поселке Борисовка Борисовского округа дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочные ранения плеча и ног. После оказания помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба региона.