Организатору экскурсии по Неглинке Киму смягчили приговор

Осужденному по делу о гибели людей во время экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве Александру Киму сократили срок наказания с 5,5 года до 5 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Действия фигуранта переквалифицировали на пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Трагедия произошла летом 2023 года. В Москве-реке 21 августа обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, которые исчезли во время экскурсии по подземным коллекторам после сильного дождя. В группе было восемь человек. Спасатели нашли остальных участников экскурсии 22-го числа.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Суд арестовал Кима и диггера Никиту Дубаса, обвинив их в организации нелегальной экскурсии. Свою вину они не признали.

В сентябре 2024 года следствие завершило работу и предъявило обоим окончательные обвинения. Прокурор утверждал, что Дубас создал объявление о нелегальной экскурсии, а Ким разместил его на сайте фирмы "Спутник". Организаторы не проверили безопасность мероприятия и не отменили его, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

Суд над ними состоялся в апреле 2025 года. Дубаса приговорили к 8,5 года колонии, Ким получил 5,5 года колонии общего режима. Кроме того, инстанция взыскала с них 14 миллионов рублей в пользу потерпевших, а также судебные издержки.