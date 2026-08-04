В одной из курортных провинций Турции начался лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в курортной турецкой провинции Мугла, огонь распространился с сельскохозяйственных угодий на лесной массив. Об этом сообщает Habertürk.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в районе квартала Кадыкей округа Ятаган.

По данным телеканала, начавшийся на сельскохозяйственных землях пожар быстро перекинулся на лесной массив под воздействием сильного ветра.

Пожарные и лесные службы продолжают бороться с огнем, пытаясь не допустить его дальнейшего распространения.

Провинция Мугла — один из главных туристических регионов Турции, где расположены популярные курорты Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан. В летний период регион регулярно сталкивается с природными пожарами из-за жары и сильного ветра.

2 августа министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что как минимум шестеро обвиняемых в причастности к лесным пожарам арестованы в республике. По его словам, следователи ведут расследование в связи с 44 лесными пожарами, которые произошли с 1 июня в 16 провинциях Турции.