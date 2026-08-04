ЧП на Манхэттене: 14 человек пострадали при возгорании поезда

Ремонтный поезд нью-йоркского метрополитена загорелся в центральном районе Манхэттена, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 14 человек, пишет газета The New York Times.

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«Инцидент произошел после 02:00 по местному времени на станции Astor Place, огонь вспыхнул в поезде, предназначенном для чистки путей. Пожар удалось локализовать около 05:30», — отмечает издание.

Возгорание нанесло ущерб здоровью сотрудников городской подземки и спасателей. Огонь и последовавшее за ним сильное задымление привели к тому, что пострадали восемь работников метрополитена и шесть сотрудников пожарной охраны, при этом двое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Причины и обстоятельства возникновения пожара на путеочистительном составе в настоящий момент устанавливаются.