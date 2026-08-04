В Белоруссии вынесли приговор основателю «Ляписа Трубецкого»

В Белоруссии основателя «Ляписа Трубецкого» заочно осудили на четыре года
В Белоруссии одного из основателей «Ляписа Трубецкого» Сергея Михалка заочно осудили на четыре года колонии.
Об этом сообщает Генпрокуратура республики.
«Прокуратура города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении солиста одной из белорусских музыкальных групп», — говорится в Telegram-канале.
Обвиняемому инкриминируют публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко и умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
В мае Следственный комитет Белоруссии начал в отношении Михалка спецпроизводство.
Михалок получил вид на жительство на Украине в 2015 году.