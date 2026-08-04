В Ленобласти ищут водителя лодки, под винтами которой погиб дайвер на Ладоге

Следственный комитет устанавливает личность водителя моторной лодки, под винтами которой в ночь на 1 августа погиб 57-летний мужчина, занимавшийся подводной рыбалкой на Ладожском озере. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

"В ночь на 1 августа на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области мужчина, осуществлявший подводную рыбалку, был травмирован винтами проходящей моторной лодки. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление судна и судоводителя", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, винтами лодки рыбаку отрезало голову и руку. По факту случившегося следствие проводит проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.