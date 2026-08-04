Мальчик выжил после того, как стая собак покусала его 100 раз

Девятилетний мальчик из США получил тяжелые травмы после нападения стаи собак во время семейного отдыха на Багамах, пишет Daily Mail. По данным врачей, школьник получил около 100 укусов.

Инцидент произошел на острове Южный Бимини. По данным полиции, Бо Браттейн направлялся к пляжу, чтобы набрать песок, когда на него набросились шесть американских стаффордширских терьеров, сбежавших с частной территории.

Очевидец вмешался и сумел отогнать собак. Несмотря на многочисленные ранения, мальчик самостоятельно добрался до квартиры, где отдыхала его семья. Родители обнаружили сына истекающим кровью и сразу вызвали помощь.

Ребенка доставили в местную клинику, где врачи оценили его состояние как тяжелое и угрожающее жизни. Позже вертолет Береговой охраны США эвакуировал мальчика в Майами, где ему провели десятичасовую операцию.

По информации родственников, Бо получил до 100 укусов и рваных ран головы, лица, рук, ног и бедра. Впереди его ждут длительное лечение и реабилитация. Полиция установила, что собаки, предположительно, сбежали из незапертого вольера недалеко от курорта. После нападения животных изъяли и усыпили.

Владелец собак, 34-летний местный житель, предстал перед судом и признал вину по обвинениям в причинении тяжкого вреда по неосторожности и ненадлежащем содержании опасных животных. Он остается под стражей до вынесения приговора.