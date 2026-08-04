Экс-продюсера Олега Газманова не отпустили из СИЗО

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суд не отпустил из СИЗО бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россу, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного заседания по продлению ареста Россе, которое идет в Басманном суде Москвы.

"Суд продлил Россе срок содержания под стражей на месяц и один день", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Газманов направил в суд ходатайство об изменении Россе меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Это было связано с тем, что Росса выплатил Газманову 12 млн рублей, а общая сумма ущерба составляет 17,5 млн рублей.

Бывший продюсер Газманова Филипп Росса обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения артиста, в том числе права на песни, которые использовали в фильмах. В отношении него возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).