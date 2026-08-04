Мать убитых в Паттайе россиян назвала детей героями

Мать убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых заявила, что ее дети являются героями, а их смерть остановила серию убийств в городе.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее страницу в Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно: эти убийцы больше никогда никого не убьют", – отметила она.

Женщина подчеркнула, что если расследование случившегося помогло остановить убийц, то жизнь ее детей изменила судьбы других.

О пропаже брата и сестры Назимовых в Паттайе стало известно 27 июля. В ходе поисков обнаружили мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Спустя время полицейские задержали подозреваемых. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что мотивом нападения могло стать намерение завладеть мотоциклом.

Фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали четыре человека. Им грозит смертная казнь.