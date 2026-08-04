Прокуратура обжаловала приговор Лерчек

Представители прокуратуры, которых не устроил приговор в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обжаловали назначенное ей наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

«Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — отметил собеседник агентства.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условного срока, а также обязал выплатить штраф в размере 765 млн рублей и запретил администрировать сайты на протяжении трех лет. Сама Чекалина отрицала вину и просила в последнем слове суд не назначать ей большой штраф, поскольку платить ей нечем.

При этом прокуроров не устроил столь мягкий приговор для Лерчек. Как стало известно, представители надзорного ведомства хотят увеличить для блогера условный срок до шести лет и срок запрета продвигать свой бренд в интернете с трех до пяти лет.