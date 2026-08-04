Суд вынес приговор блогеру Гасанову

Измайловский суд Москвы приговорил заочно блогера Гусейна Гасанова к 4 годам колонии общего режима по делу об отмывании денег.

Отмечается, что ему также назначили штраф в 1 млн рублей. У него также конфисковали нежилое помещение в Пресненском районе.

Сторона обвинения утверждает, что Гасанов за несколько лет не уплатил налоги на 170 млн рублей, а 68 млн легализовал через покупку апартаментов в «Москва-Сити».

Сам блогер уверял, что все долги погасил, поэтому вину не признаёт.