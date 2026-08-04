Склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области, атакованный беспилотником 2 августа, полностью выгорел. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

Площадь пожара составила 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. По его словам, фактически уцелел лишь административный корпус, все товарные запасы уничтожены.

Wildberries рассказал о последствиях ударов по складу во Владимирской области

Ранее также сообщалось, что ВСУ атаковали склады в Ленинградской и Тверской областях.