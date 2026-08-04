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Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Daily Stormиещё 10

Склад Wildberries в Самарской области, атакованный беспилотником 2 августа, полностью выгорел. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

Склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА
© ТАСС

Площадь пожара составила 160 тысяч квадратных метров из 180 тысяч. По его словам, фактически уцелел лишь административный корпус, все товарные запасы уничтожены.

Wildberries рассказал о последствиях ударов по складу во Владимирской области

Ранее также сообщалось, что ВСУ атаковали склады в Ленинградской и Тверской областях.