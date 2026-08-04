Раскрыт переписывающийся с российскими подростками педофил

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который, выдавая себя за других людей, переписывался с несовершеннолетними девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Он полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, в 2024-2025 годах мужчина через интернет заходил на страницы девочек в возрасте от 9 до 12 лет, вел с ними переписку под вымышленным именем, склонял их к развратным действиям и отправлял порнографические изображения. Жертвами стали четыре девочки из Новосибирской области.

Ранее в Хабаровском крае местного жителя приговорили к 19 годам колонии за педофилию.