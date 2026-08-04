Россиянин дома печатал на 3D-принтере детали для боевых дронов

Сотрудники ФСБ обнаружили жителя Крыма, который у себя дома на 3D-принтере печатал детали для боевых дронов по указке украинской спецслужбы. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ России.

Мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Он занимался сбором и передачей информации о передвижении российской военной техники, дислоцированной на полуострове.

Позже крымчанин получил задание обустроить у себя производство и сборку дронов.