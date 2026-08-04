Россиянин пропал в Черногории после концерта «Мумий Тролля»

В Черногории ведутся поиски 21-летнего джазового музыканта Георгия Соломатина из Санкт-Петербурга, который исчез после концерта группы «Мумий Тролль». Об этом сообщает SHOT.

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31 июля Георгий выехал из города Бар в Будву на выступление коллектива, покинувшего Россию. Расстояние между городами составляет около 40 км. После окончания концерта музыкант перестал выходить на связь и не сообщал о себе родным. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его в Баре перед поездкой. На нем была белая футболка, серые шорты, черные кеды и зеленая панама.

В поисках задействованы более тысячи волонтеров. Они осматривают территорию вдоль трассы Бар — Будва, проверяют придорожные кафе и расклеивают ориентировки. В ходе поисков обнаружили тело человека, но позднее выяснилось, что это не Соломатин.

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Семья Георгия переехала в Черногорию из Санкт-Петербурга около 10 лет назад. Отец занимается ремонтом автомобилей, мать — дизайнер. Сам пропавший — музыкант, играл на трубе и участвовал в джазовых конкурсах.

Ранее сообщалось, что двое россиян — брат и сестра Назимовы — пропали 26 июля. Они выехали на мотоцикле из дома в районе Хуай-Яй и не вернулись. Их тела нашли 31 июля в лесу в провинции Чонбури на глубине около метра. На место захоронения указали задержанные подозреваемые, которые признались, что планировали угон, но после сопротивления застрелили брата и забили до смерти сестру.