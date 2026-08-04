В Москве рассмотрят дело Надеждина*

Никулинский суд Москвы рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении политика Бориса Надеждина (признан иноагентом) за участие в деятельности иностранной организации, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Никулинский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Надеждина Бориса Борисовича. Из поступивших в суд материалов следует, что на интернет-ресурсе "Медуза-Live" размещена ссылка на видеоинтервью Б. Надеждина, размешенное на видеохостинге YouTube, на каналах Meduza, Meduza/Podkasts. В 2023 году деятельность организации Medusa Project, кому принадлежат данные ресурсы, признана нежелательной не территории России", - сообщили в пресс-службе.

3 августа стало известно, что политик покинул Российскую Федерацию.

Ранее Надеждин был признан виновным по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и оштрафован на 1 тыс. рублей. Дело Надеждина было связано с видероликом с участием Алексея Навального и его ФБК (признан экстремистским и запрещен в РФ), ссылку на который политик разместил в своих соцсетях.

* Признан в РФ иноагентом