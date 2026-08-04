Раскрыты подробности о жертвах нападения российского военного

Жертвами нападения военного, который устроил стрельбу в селе Хмельницкое, стали один военнослужащий и трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

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По словам губернатора, среди жителей села не смогли спасти двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет, а также 64-летнюю женщину. Подробностей о погибшем военном не приводится.

Военнослужащий убил четырех человек в Севастополе

О нападении в Хмельницком стало известно во вторник, 4 августа. По предварительной информации, военный сначала напал на сослуживцев, а после переключился на односельчан. В результате стрельбы пострадали четыре человека, включая одного военнослужащего. Сейчас всем пострадавшим оказывается экстренная помощь.

Еще одного военного и троих местных жителей спасти не смогли. Стрелок уже задержан.