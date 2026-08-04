ФСБ предотвратила теракт против руководителя одного из новых регионов РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух россиян, готовивших теракт против руководителя одного из новых регионов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Задержанные - граждане России 1992 и 1999 года рождения.

По данным следствия, они вели диверсионно-террористическую деятельность на территории Крыма по заданию украинских спецслужб.

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Мужчины прошли обучение по обращению с самодельным взрывным устройством, после чего куратор поручил им совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона. Также они собирали информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму.

Еще одной их задачей был теракт в отношении руководителя одного из новых регионов во время его пребывания на территории полуострова.

При обыске у задержанных нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами, а также самодельную бомбу с массой взрывчатого вещества 800 гр.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, приготовление к теракту, незаконный оборот взрывных устройств и госизмена.