Водитель погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Брянской области

Водитель погиб при атаке украинских боевиков на гражданский автомобиль в селе Лобки Брянской области.

Об этом заявил врио губернатора Егор Ковальчук.

«В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель», — сообщил он.

Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, ещё 23 человека пострадали за последние дни в результате атак ВСУ и подрывов на минах в Херсонской области.

Один человек погиб, 24 пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны украинских войск.