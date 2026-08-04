Водитель погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Брянской области
Водитель погиб при атаке украинских боевиков на гражданский автомобиль в селе Лобки Брянской области.
Об этом заявил врио губернатора Егор Ковальчук.
«В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель», — сообщил он.
Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, ещё 23 человека пострадали за последние дни в результате атак ВСУ и подрывов на минах в Херсонской области.
Один человек погиб, 24 пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны украинских войск.