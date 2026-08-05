В США к суду привлекли мужчину, подозреваемого в поджоге леса

В США перед судом предстал подозреваемый в умышленном поджоге леса на северо-западе страны. Об этом сообщает агентство Reuters. 37-летний Аарон Фариначчи, житель города Спокана в штате Вашингтон, обвиняется в совершении поджога первой степени.

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Он был помещен под стражу под залог в 1$ млн. Полиция считает, что Фариначчи, ранее судимый за преступление против своего отца, умышленно поджег придорожный участок травы, что привело к сильнейшему лесному пожару в окрестностях Спокана. 5 августа Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пригрозило уголовными делами тем, кто запускает беспилотники над пожарами в штате Вашингтон.

2 августа сообщалось, что на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары.

По данным властей, распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.