Россиянин надругался над младенцем и был арестован

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в надругательстве над младенцем в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба судов Новгородской области.

По версии следствия, местный житель 2004-го года рождения совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Известно, что мужчина знаком со свидетелями. Следователи посчитали, что россиянин может оказать на людей давление или сбежать, поэтому просили суд об аресте. В результате новгородца отправили под стражу до 30 сентября текущего года.

«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – сообщается в публикации.

Если вину фигуранта докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге мужчину лишили свободы за многолетнее насилие над маленькой родственницей. В течение четырех лет он насиловал ребенка, а сама девочка из-за возраста не могла сопротивляться. Мужчину приговорили к сроку 12 лет и шесть месяцев в ИК строгого режима.