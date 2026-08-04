Речной монстр утащил женщину под воду

В индийском штате Одиша огромный крокодил утащил под воду 46-летнюю женщину, пришедшую на рассвете к реке умыться.

Трагедия произошла в деревне Дамдарпатана округа Кендрапара, где уже неделю идут проливные дожди. Так, женщина пришла к затопленному берегу реки в предрассветных сумерках и, предположительно, не заметила поджидавшего в воде крокодила. Хищник напал мгновенно и утащил женщину под воду.

О случившемся близкие узнали по брошенным на берегу вещам. На причале полиция и родственники обнаружили розовые тапочки погибшей, карманный фонарь, кусок мыла и сотовый телефон. На место сразу направились спасательные отряды из соседнего города Паттамундаи, началась масштабная поисковая операция, однако обнаружить тело пока не удалось.

Местные жители заявляют, что дикие звери постоянно нападают на деревню. Сельчане неоднократно жаловались в лесной департамент, но чиновники не приняли мер безопасности. Округ Кендрапара регулярно страдает от муссонных наводнений, и крупные гребнистые крокодилы из ближайшего национального парка заплывают в эти воды. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на газету Pragativadi.