Пять человек погибли в Подмосковье при атаке БПЛА

Атака беспилотных летательных аппаратов на Московскую область привела к гибели пяти человек, ещё шестеро получили ранения. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Он отметил в своём Telegram-канале , что в промзоне Новосёлок в результате удара дронов произошло несколько возгораний, самое крупное из которых — на складе. Воробьёв уточнил, что открытое горение там уже ликвидировано.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения», — написал он, добавив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 23 пострадавших в результате атак украинских войск на Херсонскую область.