Складская зона повреждена в Ленинградской области после атаки БПЛА

В Ленинградской области были сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов. Повреждения зафиксировали в складской зоне возле поселка Красный Бор в Тосненском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, системы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над территорией Ленинградской области.

Повреждения обнаружили в складской зоне, расположенной рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Александр Дрозденко сообщил об этом в своем канале на платформе «Макс».

Информация о характере повреждений, возможных пострадавших и размере ущерба пока не приводится. Причины появления беспилотников в регионе также не уточняются.

Первые сообщения о налете дронов появились в 5 утра.