Пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам более 21 млн руб. в Москве

Пожилая москвичка под влиянием мошенников продала квартиру и отдала им более 21 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

«В полицию обратилась 67-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на ее мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись работниками различных структур. Под предлогом взлома аккаунта злоумышленники убедили женщину передать имеющиеся у нее дома сбережения курьеру. На этом аферисты не остановились: они убедили пенсионерку продать квартиру на ул. Восточная, что введенная в заблуждение гражданка и сделала», – говорится в сообщении.

Часть вырученных денег потерпевшая отдала курьеру, а оставшиеся – потратила на покупку жилья в Московкой области. Общий ущерб превысил 21 млн руб.

Правоохранители задержали на ул. Уссурийская одну из подозреваемых. Ей оказалась 24-летняя жительница столицы. Оказалось, что девушка нашла вакансию о работе курьером в интернете. Похищенную наличку – более 15 млн руб. – она конвертировала в криптовалюту и перевела своим кураторам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды незаконной деятельности москвички, а также соучастников и организаторов преступления.