Электроэнергия отключена во многих населенных пунктах Запорожской области

Значительную часть населённых пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения», — написал Балицкий в Max.

На месте работают аварийные бригады.

Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, ещё 23 человека пострадали за последние дни в результате атак ВСУ и подрывов на минах в Херсонской области.