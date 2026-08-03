Электроэнергия отключена во многих населенных пунктах Запорожской области

Электроэнергия отключена во многих населённых пунктах Запорожской области
Значительную часть населённых пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения», — написал Балицкий в Max.
На месте работают аварийные бригады.
Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, ещё 23 человека пострадали за последние дни в результате атак ВСУ и подрывов на минах в Херсонской области.