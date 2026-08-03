В Москве пассажир такси попытался задушить попутчицу

В московском такси пассажир напал на попутчицу и попытался ее задушить. Как рассказала "РГ" сама потерпевшая, ее высадили на магистрали, после чего девушка заявила в полицию.

Конфликт произошел, когда наша собеседница, столичный маркетолог, села в такси по тарифу, предусматривающему попутчика.

"В машине уже сидел пассажир, некий Павел, который, видимо не понял, что поедет по своему тарифу не один, поэтому был крайне недоволен", - сказала девушка.

Он надеялся, что сначала водитель повезет домой его. Но навигатор построил маршрут иначе.

Вскоре мужчина начал оскорблять свою попутчицу, а когда она начала снимать его на смартфон, набросился на нее и попытался задушить.

"Водителю было абсолютно все равно, - отметила собеседница. - Он сказал: "Вы хоть тут друг друга поубивайте". А меня вообще обвинил в провокации", - рассказала пассажирка.

В итоге ее высадили на трассе. Поддержка такси отказалась разбираться в произошедшем. Тогда потерпевшая написала заявление в полицию.