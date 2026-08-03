Четырехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже дома в Москве

Четырехлетнему мальчику оказывается медицинская помощь после падения из окна балкона на пятом этаже дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Из окна балкона квартиры пятого этажа жилого дома на проспекте 60-летия Октября выпал ребенок. Четырехлетний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей. Ребенку оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту, находятся на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.