Что известно об исчезновении и поисках самолета в Иркутской области

В Приангарье продолжаются поиски воздушного судна, пропавшего 3 августа во время мониторинга лесных пожаров над окрестностями Бодайбо. Процесс может затянуться из-за непогоды и обширности исследуемой территории. "РГ" подытожила, что известно о самолете и членах экипажа.

© Российская Газета

Самолет пропал с радаров

В минувший понедельник, 3 августа, самолет Cessna 182, следивший за пожарами в лесах Иркутской области, отправился из поселка Мама на очередной этап мониторинга. На борту находились командир корабля и летчик-наблюдатель. В условленное время экипаж не вышел на связь. В аэропорт вылета (поселок Мама) судно в расчетное время (20:50) не вернулось.

Согласно сведениям губернатора Игоря Кобзева, летчики оценили масштабы пожара в Бодайбинском лесничестве, самолет сделал круг над Бодайбо и отправился дальше. В последний раз координаты Cessna 182 зафиксированы в 13:58.

Вечером глава региона проинформировал, что на поиски исчезнувшего воздушного судна из Якутии отправляется самолет.

Утром во вторник, около 08:30 по местному времени, из иркутского Бодайбо на границу с Якутией, где в последний раз зафиксировали координаты пропавшего самолета, отправился вертолет авиакомпании "Ангара", а из якутского Мирного вылетел Ан-26.

Поисковые работы координирует Росавиация, сообщил вчера губернатор Кобзев. Он также отметил, что площадь поисков весьма велика. Кроме того, их осложняет туман.

СК: три версии

Между тем Следственный комитет возбудил после исчезновения самолета уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи уточнили, что аварийный радиомаяк на борту судна не сработал, экипаж не подавал сигналов бедствия.

Сотрудники СК рассматривают три основные версии ЧП.

Первая: авария из-за технической неисправности судна.

Вторая: внеплановая посадка Cessna 182R после отклонения от маршрута.

Третья: авиакатастрофа в результате ошибки пилотирования.

Специалисты ведомства изъяли образцы авиационного топлива, которым заправлялся самолет. Их отправили на химическую судебную экспертизу.

Без еды, но с опытом

Вечером 4 августа стало понятно, что поиски пропавшего Cessna 182 могут оказаться долгими. С окончанием светлого времени суток их завершили, планируя возобновить 5 августа.

"Предположительно, поисковая операция будет затяжной", - процитировало агентство ТАСС источник в экстренных службах.

Через сутки после исчезновения Cessna 182 появилась информация, что на борту не было запасов воды и еды, поскольку полет не должен был продлиться дольше нескольких часов.

Известно, что командир пропавшего корабля имеет немалый опыт полетов, сообщило агентство со ссылкой на те же службы.

Летчик-наблюдатель Cessna знаком с той частью леса, где, предположительно, пропало воздушное судно. Кроме того, он физически хорошо подготовлен. Об этом агентству рассказала мама авиатора.

Официальных данных о сегодняшнем этапе поисков пока нет.