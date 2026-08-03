Самолет Cessna перестал выходить на связь в Иркутской области

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в MAX.

По его словам, экипаж воздушного судна занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе области. На борту были летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Борт вылетел на патрулирование из поселка Мама. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве. После этого борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, самолет ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (08:58 по московскому времени. – Прим. ред.)

Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20:50 (15:50 по московскому времени. – Прим. ред.). В ближайшее время из Якутии для поисков пропавшего воздушного судна направится самолет. Ожидается, что к утру к поискам борта подключатся еще 2 вертолета.

Ранее жесткую посадку на севере Красноярского края совершил вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро". Инцидент произошел в районе населенного пункта Северо-Енисейск. На борту находились 9 человек. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.