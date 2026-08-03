В Геленджике после атаки БПЛА организовали горячую линию

Горячую линию организовали в Геленджике Краснодарского края после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в "Максе".

"На базе МЦУ Геленджика организована горячая линия. По номеру +7(86141) 3-19-29 родственники и близкие тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и до сих пор не вышел на связь, могут уточнить информацию. Часы работы: с 09:00 - 18:00", - написал Богодистов.

Он уточнил, что 3 августа горячая линия будет работать до 02:00 мск 4 августа.

По последним уточненным оперштабом Краснодарского края данным, число жертв достигло семи человек, в числе погибших трое детей. Еще 40 человек получили различные травмы: 21 пострадавший госпитализирован, еще 19 медики оказали необходимую помощь амбулаторно.