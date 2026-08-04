Задержан расстрелявший в прямом эфире известную блогершу

Полиция мексиканского штата Халиско задержала предполагаемого участника убийства 23-летней блогерши Валерии Маркес. Девушку застрелили в мае 2025 года во время прямой трансляции из принадлежавшего ей салона красоты.

Задержанного назвали Иваном Мартином Н. Прокуратура считает, что мужчина участвовал в подготовке преступления, присутствовал при его совершении и помогал остальным фигурантам после нападения.

Маркес вела прямую трансляцию из салона в городе Сапопан, когда туда вошел мужчина, представившийся курьером. Он несколько раз выстрелил в девушку и скрылся. Нападение и первые секунды после него увидели зрители трансляции.

Следователи установили, что участники преступления использовали мотоцикл и белый автомобиль. Предполагаемого исполнителя задержали во время обыска в районе Сан-Хуан-де-Окотан. Сотрудники полиции изъяли оружие, мобильные телефоны и удостоверения личности.

Расследование также привело правоохранителей к окружению Рамона Анхеля Альвареса Айялы по прозвищу Эль R1. Власти называют его руководителем группировки, связанной с картелем «Халиско Новое поколение». Федеральный министр безопасности Омар Гарсия Харфуч заявил, что к организации нападения мог быть причастен сын Альвареса, ранее состоявший в отношениях с Маркес.

Самого Альвареса задержали 30 июля во время федеральной операции. Его также считают предполагаемым организатором убийства мэра города Уруапан Карлоса Мансо. Политика застрелили в ноябре 2025 года во время праздничного мероприятия.

Прокуратура пока не раскрыла роль каждого фигуранта в нападении на Маркес. По данным El País, расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников преступления.