Прокуратура потребовала завести дело на журналиста Баунова*

Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело об участии в деятельности нежелательной иностранной организации в отношении журналиста Александра Баунова (признан в РФ иноагентом).

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", - говорится в сообщении.

Установлено, что Баунов, будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации "Фонд Карнеги за международный мир"(Carnegie Endowment for International Peace, США), в отношении которой Генеральной прокуратурой России принято решение о признании деятельности нежелательной на территории РФ, продолжает участвовать в ее деятельности.

Как добавили в пресс-службе, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

* Признан в РФ иноагентом