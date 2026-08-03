Выросло число погибших при падении БПЛА под Геленджиком

Число жертв в результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке увеличилось до шести человек, сообщает Mash. Ранее сообщалось о трех погибших.

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Уточняется, что трое из шести погибших — дети. Пострадавшими числятся 40 человек. Из них 17 госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

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Информация об ударе по Геленджику появилась в понедельник, 3 августа. Обломки украинского беспилотника рухнули в селе Архипо-Осиповка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона вела атаку на гражданскую инфраструктуру. На места падения обломков оперативно направились сотрудники оперативных и специальных служб.

Также ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал о гибели трех человек из-за удара по республике. Кроме того, в связи с ночной атакой Украины два человека пострадали.