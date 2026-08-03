Подозреваемый в убийстве мужчины в Солнечногорске задержан

В Солнечногорске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин, один из которых скончался. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

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Злоумышленником оказался местный житель 1977 года рождения, в ближайшее время его доставят в территориальный следственный отдел, чтобы провести с ним следственные действия.

О мотивах совершенного преступления и других его обстоятельствах в СК не рассказали.

Утром в понедельник, 3 августа, на Староандреевской улице в Солнечногорске мужчина напал с ножом на двух человек. В результате на месте скончался 44-летний местный житель, а 48-летний мужчина получил ранения плеча и предплечья. Его госпитализировали.

Место преступления осмотрели правоохранители, а также провели допросы и начали готовить судебные экспертизы.