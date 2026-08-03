Новый тип катастроф: в МЧС предупредили о неожиданных угрозах

Россия может столкнуться с чрезвычайными ситуациями, которые сейчас невозможно предсказать. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков в интервью изданию. При этом угрозы крупных наводнений и пожаров, по его словам, тоже никуда не делись.

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Министр пояснил, что промышленные объекты, энергетика и гражданская инфраструктура становятся всё более сложными и взаимосвязанными: системы автоматизируются, возникают сквозные цепочки между разными отраслями. Такое плотное сплетение критически важных узлов, по мнению Куренкова, создаёт новые уязвимые места, которых раньше просто не существовало.

Самую серьёзную опасность в перспективе несут каскадные аварии, развивающиеся по цепочке, как костяшки домино. Сбой на одном, внешне изолированном объекте может мгновенно перекинуться на другие отрасли, и тогда ЧС перерастает в межотраслевую проблему, с которой одному ведомству уже не справиться.

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Среди наиболее острых текущих рисков Куренков назвал угрозу масштабных затоплений из-за переполненных водохранилищ, особенно в Казахстане, а также степные, лесные и ландшафтные пожары. Огонь легко переходит через границы, становясь общей бедой для нескольких стран, и тушить его мешают бюрократические и логистические сложности с пропуском техники. Поэтому, отметил министр, крайне важно заранее договариваться о совместных действиях и обмениваться данными космического мониторинга в рамках ОДКБ.

По оценке МЧС, за первую половину 2026 года Россия пережила больше природных катастроф, чем за любые аналогичные пять лет. Чаще всего случались лесные пожары, паводки и аномальная погода. С января по июнь от ЧС пострадали более 845 тыс. человек — это в 6 раз больше, чем за тот же период прошлого года.