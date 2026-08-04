Сбежавшие из российского психдиспансера пациенты нашлись

Обнаружены оба пациента, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Канске Красноярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Санитар нашел 42-летнего Олега и 35-летнюю Ольгу прогуливающимися по российскому городу. Мужчину и женщину уже вернули обратно в палату.

Накануне сообщалось, что двое пациентов переоделись в камуфляжный костюм и ветровку с капюшоном и сбежали из психоневрологического диспансера. Мужчина, покинувший стены медицинского учреждения, в прошлом имел проблемы с законом. К поискам пары подключились спасатели и сотрудники правоохранительных органов.