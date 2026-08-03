Зрители в аргентинском кинотеатре подрались из-за спойлеров к фильму «Человек-паук: Новый день». Соответствующий ролик распространился в социальных сетях.

Во время показа нового фильма молодой человек, ранее посмотревший премьеру, начал пересказывать сюжет своей подруге. Компания, сидевшая рядом, попросила его не раскрывать сюжет еще не смотревшим зрителям. В итоге словесный конфликт перерос в драку.

До этого украинские фанаты рэп-исполнителя Макса Коржа подрались с румынскими байкерами перед концертом артиста в Бухаресте. По информации правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 22 мая. Потасовку устроили украинцы и румыны в возрасте от 17 до 52 лет. В результате инцидента возбудили уголовное дело.

Концерт певицы Славы в Пензе закончился вызовом полиции. Артистка еле стояла на ногах, исполнила всего три песни, пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в гримерку. Недовольные зрители бросились за ней, попутно подравшись с охранниками. «Вечерняя Москва» узнала детали этого инцидента и вспомнила другие скандалы с участием певицы.