Экс-продюсер Газманова признал вину в махинациях с произведениями артиста

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Россу полностью признал вину в мошенничестве и нарушении авторских прав на произведения артиста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Россу полностью признал вину, раскаялся и погасил большую часть ущерба по делу", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Газманов прислал ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой заменить Россу меру пресечения на не связанную в арестом. Однако суд продлил бывшему продюсеру срок содержания под стражей.

Бывший продюсер Газманова Филипп Росса обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения артиста, в том числе права на песни, которые использовали в фильмах. В отношении него возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).