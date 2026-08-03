В Москве мужчина поджег футболку в примерочной в ТЦ

Столичная полиция задержала 25-летнего хулигана, который устроил умышленный поджог одежды в примерочной кабине торгового центра на проспекте Мира.

«Установлено, что задержанный умышленно совершил поджог из хулиганских побуждений», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

ЧП произошло в торговом павильоне по продаже одежды, расположенном в крупном столичном молле. Злоумышленник поджег футболку в примерочной, однако персонал магазина сумел самостоятельно ликвидировать пламя с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Выяснилось, что поджигателем оказался 25-летний уроженец Москвы, у которого нет постоянного места жительства в столице. Суд уже назначил задержанному административный арест на срок 10 суток по статье о мелком хулиганстве.