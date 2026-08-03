Друг семьи Усольцевых допустил, что глава семейства мог выжить в тайге

Исследователь и друг бесследно пропавших в Красноярском крае Сергея Усольцева, его супруги и дочери Валентин Дегтерев заявил aif.ru, что глава семейства, в отличие от жены и маленького ребенка, мог остаться в живых.

© Соцсети

По его словам, он почти на 100% уверен в этом, связывая свою версию с активностью телефонов и соцсетей Усольцева после исчезновения. При этом Дегтерев подчеркнул, что найти их уже не удастся — тайга полностью изменилась, все заросло, и дальнейшие поиски бессмысленны.

Криминалист Михаил Игнатов ранее также назвал поиски семьи бессмысленными и предположил, что исчезновение было тщательно спланированной операцией прикрытия. По его версии, Усольцевы могли уехать в Соединенные Штаты.

Загадочное исчезновение предпринимателя Сергея Усольцева, его супруги Ирины, их пятилетней дочери Арины и собаки произошло 28 сентября 2025 года. Они пропали в Красноярском крае, в районе Кутурчинского Белогорья. Поиски продолжаются до сих пор и не принесли никаких результатов.

Ранее Карелии завершились поиски 11-летнего мальчика и 13-летней девочки — брата и сестры, пропавших в лесу. Волонтеры сообщили, что детей нашли живыми и передали родителям.