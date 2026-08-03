Самолет рухнул на туристическом маршруте

В Латинской Америке, на территории Перу, произошла крупная авиакатастрофа. Туристический легкомоторный самолёт, следовавший по популярному маршруту к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, потерпел крушение в пятницу, 1 августа. По данным Euronews, на борту находились 13 человек. Все они погибли.

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Самолёт Cessna Caravan C-208, принадлежащий перуанской авиакомпании Aerodiana, вылетел из аэропорта Писко. Его целью были знаменитые геоглифы на плато Наска — загадочные рисунки, которые ежегодно привлекают тысячи туристов. На борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа. Среди пассажиров были граждане четырёх стран: семь итальянцев, двое немцев, двое испанцев, а также двое перуанских пилотов.

Трагедия разыгралась, когда самолёт пролетал над городом Сокос. В какой-то момент экипаж связался с диспетчерами и сообщил о возникновении чрезвычайной ситуации на борту. Это был последний сеанс связи. После этого радиоконтакт с воздушным судном был потерян, и оно перестало выходить на связь. Причины ЧП пока не уточняются.

Сразу после потери связи были начаты поисково-спасательные мероприятия. Обломки самолёта были обнаружены в труднодоступной местности. К сожалению, выживших не оказалось. Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли.

Спасатели уже приступили к извлечению тел и сбору обломков для последующего расследования. Власти Перу начали официальное расследование обстоятельств катастрофы.