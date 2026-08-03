Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

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По его словам, пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь

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Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ была направлена на гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

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Напомним, что 3 августа на территории ряда населенных пунктов Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Ситуация привела к задержке вылета и прилета самолетов в аэропорту Сочи.