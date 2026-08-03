С бывшего начальника Казанского вокзала сняли электронный браслет

Мещанский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова за коррупцию. Об этом сообщает Мосгорсуда.

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Осужденному назначен также штраф в размере 6,5 миллиона рублей. После оглашения приговора сотрудник ФСИН снял с ноги Черникова электронный браслет, а конвоир надел на него наручники. Его защита выразила недовольство назначенным наказанием.

После отбытия основного наказания экс-начальнику вокзала в течении 10 лет запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах. Он признан виновным в получении взятки. Суд конфисковал у Черникова 1,3 миллиона рублей, полученных им в качестве вознаграждения.

По данным прокуратуры, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года он получал от предпринимателя через посредника путем вымогательства денежные средства за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории вокзала.

Черников вину частично признал. Дорогомиловский районный суд Москвы взял его под домашний арест в начале лета 2025 года.