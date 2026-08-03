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Девочку заразили ВИЧ и гепатитом С. Что известно о ЧП в больнице Азова

ТАССиещё 3

Полицейские завели уголовное дело после заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД региона.

Девочку заразили ВИЧ и гепатитом С. Что известно о ЧП в больнице Азова
© ТАСС

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • В местных СМИ сообщили, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в городской больнице Азова после лечения от кишечной инфекции.
  • Врачи в Ростовской области оказывают помощь девочке после случившегося, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Расследование

  • В апреле Минздрав Ростовской области провел внеплановую выездную проверку ЦГБ города Азова по случаю оказанию медицинской помощи ребенку, сообщили ТАСС в ведомстве.
  • Следственный отдел МВД России "Азовский" возбудил дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ.
  • Росздравнадзор по Ростовской области проводит проверку больницы, где, предположительно, несовершеннолетнюю заразили ВИЧ и гепатитом C.

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