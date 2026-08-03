Девочку заразили ВИЧ и гепатитом С. Что известно о ЧП в больнице Азова

Полицейские завели уголовное дело после заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

В местных СМИ сообщили, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в городской больнице Азова после лечения от кишечной инфекции.

Врачи в Ростовской области оказывают помощь девочке после случившегося, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Расследование