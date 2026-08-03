Девочку заразили ВИЧ и гепатитом С. Что известно о ЧП в больнице Азова

Полицейские завели уголовное дело после заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД региона.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- В местных СМИ сообщили, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в городской больнице Азова после лечения от кишечной инфекции.
- Врачи в Ростовской области оказывают помощь девочке после случившегося, сообщили ТАСС в Минздраве региона.
Расследование
- В апреле Минздрав Ростовской области провел внеплановую выездную проверку ЦГБ города Азова по случаю оказанию медицинской помощи ребенку, сообщили ТАСС в ведомстве.
- Следственный отдел МВД России "Азовский" возбудил дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ.
- Росздравнадзор по Ростовской области проводит проверку больницы, где, предположительно, несовершеннолетнюю заразили ВИЧ и гепатитом C.