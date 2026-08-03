Андрей Макаревич прыгнул с моста в центре Москвы

Полный тезка музыканта Андрея Макаревича* 1 августа прыгнул с моста Богдана Хмельницкого в центре Москвы и едва не утонул. Об этом сообщили в соцсети в понедельник, 3 августа.

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— 50-летний полный тезка певца-иноагента лихо загулял вечером в минувшую субботу (1 августа — прим. «ВМ»). Макаревич приехал к мосту Богдана Хмельницкого и решил, что ему в жизни нужен «новый поворот» и разобраться, что же на дне реки — омут или брод. В итоге мужик забрался на мост и прыгнул вниз, — пишет Telegram-канал Shot.

В итоге к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб и вытащили мужчину из воды. Полный тезка музыканта при падении в воду получил ушиб левого бедра.

Ранее обнаженный мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста в Нью-Йорке и чудом выжил. Полицейские на катере оперативно достали его из воды.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.