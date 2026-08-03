Мать убитых в Таиланде россиян рассказала о последнем поступке сына. По словам Зарины Назимовой, 17-летний Роман до последнего пытался защитить свою старшую сестру Диану.

На своей странице в соцсетях женщина написала, что после раскрытия обстоятельств преступления стало известно, насколько самоотверженно юноша себя вел в последние минуты жизни.

«Мой сын оказался настоящим героем. Ему было всего 17 лет. Но, судя по тому, что сейчас известно следствию, он до последнего пытался защитить свою старшую сестру. Я всегда знала, что он добрый, смелый и очень любящий. Но теперь весь мир узнал, каким человеком он был. Я бесконечно горжусь моим Ромой», — написала мать погибшего подростка.

Мать погибших в Таиланде брата и сестры прокомментровала трагедию

22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман исчезли утром 26 июля в районе Паттайи. Они выехали из дома на мотоцикле, а незадолго до этого Диана успела отправить матери сообщение с пометкой «Срочно», но ничего объяснить не успев.

В ходе расследования полиция Таиланда задержала двух подозреваемых — 43-летнего Тхана Кыттхонга по прозвищу Понг и 39-летнего Тхонгчая Синина, известного как Тхонг. По данным следствия, изверги признались в убийстве. Следователи считают, что Понг застрелил Романа, а Диану забил до смерти. По версии полиции, преступление было совершено ради кражи мотоцикла, хотя многие сочувствующие семье ставят это предположение под сомнение. Тела брата и сестры обнаружили закопанными на холме вместе с останками еще трех человек.

Расследование находится на особом контроле властей Таиланда. В Паттайю прибыл премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.