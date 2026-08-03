Ветеран ВДВ погиб во время прыжка с парашютом в Подмосковье

Мужчина погиб при выполнении прыжка с парашютом в Московской области, проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального управления на транспорте СКР.

По информации следственных органов, в воскресенье, 2 августа, при выполнении тренировочного прыжка с парашютом с борта воздушного судна с высоты 600 метров над аэродромом Ватулино в Рузском городском округе Подмосковья при приземлении парашютист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Причиной трагедии стало то, что не раскрылся основной парашют.

Как уточнили агентству в правоохранительным органах, погибший был ветераном ВДВ, он уже девять раз прыгал с парашютом.

По факту смертельного травмирования 41-летнего парашютиста проводится процессуальная проверка.